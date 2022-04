US-Beamte sind sich sicher : Putins Geliebte hat jahrelang prunkvoll am Genfersee gelebt

Die ehemalige russische Spitzensportlerin soll die Geliebte von Kreml-Chef Wladimir Putin sein. Bisher ist sie von Sanktionen verschont geblieben. Laut US-Angaben soll die 38-Jährige im Genfer Nobelvorort Cologny gelebt haben.

Alina Kabajewa (38) soll seit Jahren die Geliebte von Putin sein. Die beiden sollen vier gemeinsame Kinder haben. Die Kinder sollen laut der Tessiner Tageszeitung «laRegione» in der Luxus-Klinik Sant’Anna in Sorengo bei Lugano zur Welt gekommen sein. Die ukrainische Regierung ruft die westlichen Staaten dazu auf, Massnahmen in Form von Sanktionen gegen Kabajewa zu ergreifen. Die USA hätten laut « Wall Street Journal » jedoch vorerst davon abgesehen. Wie die Zeitung vermutet, befürchte man in Washington, dass Putin solche Massnahmen als persönlichen Angriff auslegen könnte. Dies könne die Spannungen zwischen den beiden Grossmächten noch mehr verschärfen.

Die Schweiz weiss offiziell nichts von einem Aufenthalt

Das ukrainische Parlament soll auch den Bundesrat in einem Schreiben dazu aufgefordert haben, Kabajewa die Einreise in die Schweiz zu verweigern und ihre Immobilien zu beschlagnahmen. Nach Angaben amerikanischer und europäischer Sicherheitsbeamter hat sich Kabajewa über längere Zeiträume in der Schweiz aufgehalten.



US-Beamte, die über die Bewegungen der 38-Jährigen informiert waren, sagten aus, sie habe in einer Villa mit hohen Mauern und einem Helikopterlandeplatz in Cologny, einem Nobelvorort in der Nähe von Genf, gewohnt, wie das «Wall Street Journal» weiter schreibt. Laut eines US-Beamten hätten Putins Mitarbeiter dort Geschäfte abgewickelt und seien mit Helikoptern an- und abgereist. Kabajewa selber sei in Cologny nur selten gesichtet worden.



Dem Eidgenössischen Polizei- und Justizdepartement EJPD sei ein angeblicher Aufenthalt von Kabajewa nicht bekannt, wie die «Basler Zeitung» schreibt. Auf Anfrage der SRF-«Tagesschau» erklärte das EJPD, dass man «keinen Hinweis auf die Präsenz dieser Person in der Schweiz» habe. Entsprechende Abklärungen seien getroffen worden. Daraus lässt sich ableiten, dass Putins Geliebte nicht im Besitz einer Schweizer Aufenthaltsbewilligung ist.