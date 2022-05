Ukraine-Krieg : Putins Geliebte, seine Ex-Frau und sein Cousin werden von London sanktioniert

Die britische Regierung weitet die Finanz- und Reiserestriktionen auch auf das enge Familienumfeld des Kremlchefs aus. Laut der Aussenministerin ziehe man so die Schrauben um den inneren Zirkel von Putin an.

So wurde seine Ex-Frau Ljudmila Otscheretnaja mit einem Einreiseverbot belegt, ihre Gelder wurden eingefroren. Otscheretnaja und der russische Präsident, hier im Juni 2007, waren 1983 bis 2013 verheiratet.

Mit dieser Massnahme will die britische Regierung gegen das Netzwerk vorgehen, das dem russischen Präsidenten seinen luxuriösen Lebensstil ermögliche.

Die britische Regierung hat gezielte Sanktionen gegen die frühere Ehefrau des russischen Präsidenten Wladimir Putin und weitere Verwandte sowie enge Verbündete verhängt. «Wir bringen das zwielichtige Netzwerk ans Licht, das Putins luxuriösen Lebensstil ermöglicht und ziehen die Schrauben um seinen inneren Zirkel an», sagte die britische Aussenministerin Liz Truss am Freitag einer Mitteilung zufolge. Den Angaben des britischen Aussenministeriums zufolge lässt sich Putin durch eine «Kabale von Freunden, Familie und Eliten» aushalten, während sein offizielles Vermögen bescheiden ist.

Ex und Geliebte sanktioniert

Es gebe gute Gründe anzunehmen, dass Otscheretnaja mit Personen in Verbindung stehe, die mit einer Destabilisierung der Ukraine oder Bedrohung von deren territorialer Integrität , Souveränität oder Unabhängigkeit in Verbindung stehe, hiess es zur Begründung.

Kabajewa wird als Aufsichtsratsvorsitzender der staatlichen Nationalen Mediengruppe vorgeworfen, direkt in die Destabilisierung der Ukraine verwickelt zu sein. Ebenfalls neu auf der Liste sind die Vettern Roman und Igor Putin sowie Michail Schelomow, ein Cousin Putins, der laut britischen Angaben Anteile an der Bank Rossija hält, die wiederum ein bedeutender Anteilseigner an der Nationalen Mediengruppe ist.