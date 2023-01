«Wladimir Putins Hyperschallrakte ist mit Plasma überzogen»

«Wir stehen am Anfang des Wettrüstens mit Hyperschallwaffen», so Finaud im Interview.

In der Ukraine setze Russland Hyperschallraketen seit März ein, «aber nicht in grossem Umfang».

Im Mai meldete Russland einen ersten erfolgreichen Flug, jetzt ist offenbar das erste russische Schiff damit bewaffnet: Vor dem Hintergrund anhaltender Probleme in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin diese Woche die neue Hyperschallrakete Zirkon in Dienst gestellt.

Herr Finaud, was können Sie uns zur Hyperschall-Rakete sagen, die Putin jetzt in Betrieb nahm?

Diese Art Rakete ist sehr schnell: fünfmal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Sie fliegt also mit Mach 5 (6125 Kilometer pro Stunde). «Zirkon» soll sogar bis zu 9 bis 10 Mach erreichen können. Daneben ist sie sehr manövrierfähig und kaum abzufangen – im Gegensatz zu einer ballistischen Rakete, deren Laufbahn sich berechnen lässt, was sie angreifbar macht. Zusätzlich ist die Rakete mit einer Art Plasma überzogen, was verhindert, dass Radare sie entdecken können. Das heisst, der Luftdruck vor der Waffe bildet bei ihrer Bewegung eine Plasmawolke, die Funkwellen absorbiert und sie für aktive Radarsysteme praktisch unsichtbar macht. Auf dem Papier sieht es fantastisch aus.

Nein. Moskau will seine Schiffe im Atlantik und im Indischen Ozean mit Zirkon-Raketen bestücken. Von der Ukraine ist nicht die Rede – auch deswegen, weil Zirkon wegen der limitierten Reichweite vom Schwarzen Meer aus abgeschossen werden müsste. Die Türkei aber erlaubt Kriegsschiffen nicht, den Bosporus zu passieren. Dass Putin Zirkon jetzt in den Dienst genommen hat, ist eine politische, weniger eine militärische Botschaft. Russland will Schwäche überspielen und signalisieren, dass man eine Antwort darauf hat, dass in der Ukraine die Mehrheit seiner traditionellen Marschflugkörper, ballistischen Raketen und Drohnen durch Himars abgefangen werden.