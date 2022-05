Russische Spezialwaffe: Putins neuer Kampf-Laser zerstört feindliche Drohnen in Sekunden

Ab sofort könne das Waffensystem serienmässig geliefert werden, so Borissow.

Eine Test-Drohne sei von dem Kampf-Laser namens Peresvet «einfach verbrannt» worden, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Juri Borissow am Mittwoch.

Die neue russische Laser-Waffe kann Drohnen in bis zu fünf Kilometer Entfernung in wenigen Sekunden zerstören.

Der stellvertretende Ministerpräsident gab bekannt, dass das Waffensystem von nun an serienmässig geliefert werden kann.

Der Laser kann feindliche Drohnen in fünf Sekunden verbrennen.

Russland testet einen Kampflaser, der Drohnen in fünf Sekunden verbrennen kann. Dies gab der stellvertretende Ministerpräsident Juri Borissow am Mittwoch gemäss der russischen Agentur «Ria» bekannt. Dabei kann «Peresvet» Ziele in Entfernungen von bis zu fünf Kilometern erreichen.