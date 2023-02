«Putins Signal an die USA: Ihr seid jetzt die Hauptfeinde Russlands»

Wladimir Putin gab in seiner Rede dem Westen die Schuld am Krieg in der Ukraine.

Am Dienstag hielt Kremlchef Wladimir Putin eine mit Spannung erwartete Rede. Putin schob die Schuld am Krieg in der Ukraine dem Westen in die Schuhe, zog über die USA her und kündigte an, das Atomabrüstungsabkommen «New Start» auszusetzen. Kurz darauf versicherte Russland laut «Regierungskreisen», sich trotz Putins Ankündigung an die im Abrüstungsvertrag vereinbarten Obergrenzen für Kernwaffen zu halten. Die Verträge laufen bis 2026. Russland-Experte Ulrich Schmid von der HSG schätzt ein.