Tschernobyl – Putins Soldaten haben Gräben in stark verseuchten Gebieten ausgehoben

1 / 6 Die Drohnenaufnahme zeigt diverse Schützengräben und massenhaft umgegrabene Erde. Ukraine Army/Energoatom Das Gebiet befindet sich im «Roten Wald», der als das am stärksten verstrahlte Gebiet um Tschernobyl gilt. Reuters Russische Truppen wurden offenbar ohne entsprechenden Schutz ins Gebiet geschickt. REUTERS

Darum gehts Die russischen Truppen haben die radioaktive Bedrohung auf dem Tschernobyl-Gelände offenbar massiv vernachlässigt.

Trotz der hohen Strahlung im Boden gruben sie Schützengräben nahe des AKWs.

Einige, der im Gebiet eingesetzten Truppen, werden mittlerweile offenbar in einer Strahlenklinik in Belarus behandelt.

Videoaufnahmen einer Drohne zeigen verlassene russische Positionen unweit des ehemaligen Kernkraftwerks Tschernobyl im Norden der Ukraine. Schützengräben durchziehen das Gelände, die oberste Erdschicht wurde grossflächig umgepflügt, wahrscheinlich durch Panzerketten und andere schwere Fahrzeuge.

Enorme Strahlenbelastung

Die Aufnahmen stammen aus einem Gebiet inmitten des «Roten Waldes». Der Name stammt von den unmittelbaren Auswirkungen der Nuklearkatastrophe von 1986, als es im Kernkraftwerk Tschernobyl bei einer Kontrolle zur Kernschmelze kam. Damals färbten sich alle Pinienbäume in einem Radius von mehreren Kilometern rot, nachdem sie hohe Strahlendosen absorbiert hatten. Der Wald gilt als das am stärksten verseuchte Gebiet in der ganzen Tschernobyl-Sperrzone.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die russischen Soldaten, die gemäss CNN über keinerlei Strahlenschutzkleidung verfügt haben, den radioaktiven Staub eingeatmet haben. Auch auf den Fahrzeugen und der restlichen Ausrüstung dürfte sich das radioaktive Material rasch festgesetzt haben. Das unachtsame Vorgehen scheint schwere Konsequenzen für die russischen Soldaten zu haben.

Kein Kenntnis von AKW-Katastrophe

So müssen laut belarussischen Berichten mehrere russische Soldaten nach ihrem Abzug aus Tschernobyl in einer Strahlenklinik in Belarus behandelt werden. Laut eines Kraftwerkmitarbeiters, der während der russischen Besetzung des AKWs mit einigen einfachen Soldaten gesprochen hatte, hatten die Soldaten nicht einmal Kenntnis von der nuklearen Katastrophe, die sich 1986 ereignete. Die Sowjet-Regierung vertuschte damals die Tragweite des Unglücks und verschlimmerte so die Situation zusätzlich.

Tschernobyl ist in der ersten Woche des Krieges in der Ukraine in die Hände der russischen Truppen gefallen. Am Donnerstag kündigten die russischen Truppen an, die Anlage zu verlassen, und übergaben die Kontrolle an ukrainisches Personal. Die Anlage befindet sich nun wieder unter der Kontrolle der Ukraine.