Tödliche Gefahr : Putins Soldaten haben radioaktives Material aus Tschernobyl gestohlen

Russlands Armee hat zu Kriegsbeginn die Sperrzone rund um das ehemalige AKW Tschernobyl besetzt. Nun kommen weitere schockierende Details ans Licht.

Sie sollen sich laut ukrainischen Angaben in der AKW-Sperrzone einer «schockierenden» Menge an radioaktiver Strahlung ausgesetzt haben.

«Die Ignoranz der russischen Soldaten ist schockierend»

Nach Angaben des ukrainischen Energieministers German Galuschtschenko setzten sich die russischen Soldaten während der Besetzung von Tschernobyl einer «schockierenden» Menge an radioaktiver Strahlung aus. Manche von ihnen hätten vielleicht nur noch weniger als ein Jahr zu leben, schrieb der Minister am Freitag nach einem Besuch in dem Sperrgebiet auf Facebook. «Sie gruben in radioaktiv verseuchtem Boden, sammelten radioaktiven Sand in Säcken zur Befestigung von Stellungen und atmeten diesen Staub ein.»