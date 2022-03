Sergej Naryschkin : Putins Spionagechef – «Westen will Russland zerstören»

Der Chef der russischen Auslandsspionage, Sergej Naryschkin, hat den USA und anderen westlichen Staaten vorgeworfen, sie wollten Russland zerstören . «Die Masken sind gefallen. Der Westen will Russland nicht nur mit einem neuen Eisernen Vorhang umgeben», zitierte der Auslandsgeheimdienst SWR am Donnerstag seinen Chef. «Wir reden über Versuche, unseren Staat zu zerstören, über seine «Annullierung», wie heutzutage in einem «toleranten» liberal-faschistischen Umfeld gesagt wird.» Russland hatte vor einer Woche die Ukraine angegriffen. Daraufhin verhängten die USA, die EU und zahlreiche weitere Staaten beispiellose Sanktionen.

Kalter Krieg? – Es tobe bereits ein «heisser Krieg»

Naryschkin sagte, zwischen Russland und dem Westen tobe bereits ein «heisser Krieg». «Westliche Politiker und Kommentatoren lieben es, die Vorgänge als «neuen Kalten Krieg» zu bezeichnen», sagte er. Das liege daran, dass die Auseinandersetzung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in fernen Gebieten geführt worden sei. Jetzt aber sei «der Krieg bis an die Grenzen unseres Heimatlandes gekommen», sagte Naryschkin. «Für uns ist es also definitiv nicht «kalt», sondern ziemlich «heiss».» Russland bezeichnet den Angriff auf die Ukraine bisher nicht als Krieg, sondern als «Spezial-Operation».