Katerina Tichonowa: Putins Tochter tanzte öfter in der Schweiz, als bisher bekannt war

Putins jüngere Tochter Katerina Tichonowa (36) reiste in den vergangenen Jahren öfter, als bisher bekannt war, in die Schweiz. Buchungsdaten von ihren Flügen zeigen, dass sie in den letzten vier Jahren 300 Flüge buchte, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Beliebte Reiseziele waren die Schwarzmeerküste auf der Krim, München – dort wohnt ihr Lebensgefährte – und auch die Schweiz.

Bisher war bekannt, dass Tichonowa 2012 in Genf, 2013 an der Rock’n’Roll-Tanz-Weltmeisterschaft in Winterthur und 2015 am WEF in Davos war. Recherchen ergaben nun, dass sie 2016 nochmals in Winterthur das Tanzbein schwang, und zwar an einem Wettbewerb der «World Rock’n’Roll Confederation».