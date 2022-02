Russische Invasion – Putins «Vater aller Bomben» ist auf dem Weg in die Ukraine

Der TOS-1 Buratino ist eine mobile Raketenartillerie, die Ziele auf grosse Entfernung mit treibstoffbeladenen Raketen beschiessen kann. Die Flugkörper können entweder mit klassischen Brandladungen oder mit einem thermobarischen Sprengkopf ausgerüstet werden. Thermobarische Sprengköpfe, auch als Vakuumbomben oder Druckluftbomben bekannt, richten grossen Schaden an, in dem sie mit einer ersten Detonation den Brennstoff fein in der Luft verteilen. Mit der zweiten Sprengladung entzündet sich der Brennstoff. Dadurch entsteht erst eine Druckwelle, auf die unmittelbar ein Vakuum folgt.

Erstickungstod als häufige Folge

Durch die Druckwelle und die grosse Hitze kann eine Rakete eines TOS-1 im Umkreis von 150 bis 300 Metern praktisch alles zerfetzen, viele Opfer ersticken, weil der Unterdruck zu einer plötzlichen Expansion der Luft in der Lunge führt. Da der Brennstoff zuerst in der Luft verteilt wird, können mit der Waffe auch Personen angegriffen werden, die sich in Bunkern oder anderen befestigten Anlagen verschanzt halten. Diese Eigenschaft macht den Raketenwerfer besonders in Stadtgebieten unheimlich gefährlich. Ein Video zeigt die schiere Zerstörungskraft der mobilen Waffen.