Russland hat «Drohnen-Problem»: Putins Wunderwaffe? «Laser könnten Satelliten, Flugzeuge, Panzer zerstören»

«Ein Laser ist grundsätzlich nichts anderes als auf einen kleinen Punkt gebündeltes Licht. Je nach Stärke des Lasers können damit auch Satelliten, Flugzeuge und Panzer beschädigt oder zerstört und Munition zum Explodieren gebracht werden. Auch der Einsatz gegen Soldaten ist grundsätzlich möglich», sagt Finaud. Dass Russland den Anti-Drohnen-Laser gerade jetzt fertiggestellt hat, wundert Finaud nicht: «Russland hat in diesem Krieg ein Problem mit günstigen Drohnen, die etwa die Türkei in grossen Mengen an die Ukraine geliefert hat.»

«Panzer zerstören ist mit einer Rakete oft einfacher»

Russland ist laut Finaud nicht das einzige Land, das auf die Lasertechnologie setzt: «Schon in den 80er- und 90er-Jahren haben insbesondere Grossbritannien und die USA an Laserwaffen gearbeitet, um Piloten von Kampfflugzeugen zu blenden. Nach einer Initiative des Internationalen Roten Kreuzes haben sich aber über 100 Staaten darauf geeinigt, dass diese Waffen unnötiges Leid verursachen und im Krieg nicht zum Einsatz kommen sollen. Seither sind solche Laser verboten.»

Der Experte glaubt nicht, dass der Krieg in der Ukraine zu einem reinen Laser-Krieg werden wird. «Einerseits ist fraglich, ob der russische Laser tatsächlich schon breitflächig eingesetzt werden kann und über wie viele solcher Laser die Armee verfügt.» Der zweite Grund ist naheliegend: «Auch wenn mit einem Hochleistungslaser grundsätzlich etwa ein Panzer zerstört werden kann, ist es oft einfacher, ihn konventionell mit einer Rakete abzuschiessen. Denn um einen Panzer zu zerstören, müsste der Laser extrem viel Energie verbrauchen und relativ nahe am Panzer stehen.»

«Schweiz verfügt nicht über Laserkanonen»

Aldo C. Schellenberg war von Januar 2018 bis Dezember 2020 Chef Kommando Operationen der Schweizer Armee und Stellvertreter des Chefs der Armee. Den russischen Laser kenne er zwar nicht, sagt er gegenüber 20 Minuten. Aber: «Die grossen Rüstungsfirmen, etwa in den USA, in Deutschland oder in Israel, sind in der Entwicklung von Laserwaffen schon sehr weit. Sie dienen in erster Linie zur Abwehr gegen taktische Drohnen, Artilleriegeschossen oder Raketen auf sehr kurze bis kurze Distanz.» Die Waffen hätten einen grossen logistischen Vorteil, weil keine Munition gelagert werden müsse. «Aufgrund des knappen Platzes kommen sie deshalb vorzugsweise auf Schiffen zum Einsatz, wo auch die wichtige Stromversorgung sichergestellt ist»