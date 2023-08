Putsch in Niger: Frankreich und Italien mit Evakuierungsflügen

An Bord waren 36 Italiener, 21 Amerikaner, vier Bulgaren und zwei Österreicher.

Am Mittwochmorgen landete ein Evakuierungsflugzeug in Rom.

In Niger wurde der amtierende Präsident Mohamed Bazoum gestürzt.

Frankreich setzt nach dem Putsch im westafrikanischen Niger die Evakuierung von eigenen Staatsbürgern und Menschen anderer Länder fort. Laut Aussenministerin Catherine Colonna landete in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr eine erste Maschine mit 262 Passagieren an Bord auf dem Flughafen Roissy Charles de Gaulle in Paris. Insgesamt sind vier Flüge ab dem Flughafen der nigrischen Hauptstadt Niamey geplant. Bis Mittwochmittag soll die Evakuierung den französischen Behörden zufolge abgeschlossen sein.