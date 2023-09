Fehler beim Staubsaugen: Diese Dinge darfst du nicht aufsaugen

Flüssigkeiten

Spitze oder scharfe Gegenstände

Tierexkremente

Bauschutt

Brennbare oder explosive Substanzen

Tonerstaub

Asche

Es ist möglich, abgekühlte und definitiv erloschene Asche einzusaugen, aber es ist wichtig, Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Asche ist sehr fein und kann in der Luft schweben, was dazu führen kann, dass sie durch Staubsauger aufgewirbelt wird. Berther erklärt: «Wenn Asche in einen herkömmlichen Staubsauger eingesaugt wird, kann dies zu Schäden am Staubsauger führen und die Luftqualität in Ihrem Raum verschlechtern.»