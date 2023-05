Rapperswil: ZSC-Ultra wird wegen Pyros bestraft

Am 7. Januar kam es in Rapperswil SG nach einem Hockeymatch zwischen den Rapperswil-Jona Lakers und den ZSC Lions zu Ausschreitungen zwischen den beiden Fangruppen. Dabei warfen Anhänger der ZSC Lions nach dem Match gezielt pyrotechnische Gegenstände wie Böller gegen Sicherheitskräfte und Polizisten. Weiter versuchten einige ZSC-Ultras, in die Kabinen des Gegners einzudringen, und suchten die Konfrontation mit den Lakers-Fans, was aber von der Polizei verhindert werden konnte. Allerdings versuchten auch Rapperswil-Jona-Lakers-Anhänger, die Abfahrt des ZSC-Spielercars zu verhindern.

Er zündete eine Fackel im Gästesektor

Einer dieser vermummten Fans, ein 25-jähriger Zürcher, erhielt für seine Aktionen am Match Mitte April einen Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft. Der 25-Jährige befand sich laut Staatsanwaltschaft ebenfalls am Match in Rapperswil im Gästesektor. Dabei war er vermummt und zündete eine Handlichtfackel. «Obschon der Beschuldigte wusste, dass es sich bei der verwendeten Handlichtfackel um einen verbotenen pyrotechnischen Gegenstand handelt, zündete er diese gegen 19.40 Uhr an und liess sie in seiner Hand abbrennen», so die St. Galler Staatsanwaltschaft im Strafbefehl.