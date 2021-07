Auf der eigenen Toilette : Python biss Österreicher (65) in Penis – «Ich trau mich nicht mehr aufs Klo»

In Österreich wurde ein Mann auf der Toilette von einer Python gebissen. Das Reptil hatte in der Toilette gelauert. Nun äussert sich der 65-Jährige zum Horror-Erlebnis.

In Graz wurde ein 65-Jähriger auf der Toilette von einer Schlange in die Genitalien gebissen.

Das wird das freundschaftliche Verhältnis zum Nachbarn wohl etwas trüben: Walter E. (65) aus Graz erlebte am Montagmorgen eine böse Überraschung beim Gang auf die Toilette. Als sich der Mann kurz nach 6 Uhr auf die WC-Schüssel setzte, spürte er plötzlich ein heftiges «Zwicken» an den Genitalien.

Schlange kam wohl durchs Abflussrohr

«Ich trau mich so schnell nicht mehr aufs Klo»

Über die Polizei wurde Reptilien-Experte Werner Stangl angefordert, um das Tier einzufangen. Doch die Sicherung des Reptils war schwerer als gedacht, die Schlange wollte offenbar nicht «gerettet» werden: «Die Python hatte alle Muskeln angespannt und sich so gegen das Rohr gepresst. Es war eine schwierige Rettung», so Stangl gegenüber der «Kronen»-Zeitung.

Dem Bissopfer sass der Schrecken am Montag in einem Interview mit den österreichischen Staatssender ORF sichtlich in den Knochen. «Ich trau mich so schnell nicht mehr aufs Klo, schau jedes Mal vorher hinein», so der Rentner.