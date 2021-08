Opfer sind 2 und 10 Monate alt : QAnon-Anhänger tötet seine Kinder, weil sie «Schlangen-DNA» in sich hatten

Ein 40-Jähriger reiste mit seinen Kindern im Altern von zwei Jahren und zehn Monaten nach Mexiko, dort brachte er sie mit einem Harpunengewehr um. Der Rechtsextreme gab an, Visionen erhalten zu haben.

Der 40-Jährige wurde den Angaben zufolge am Mittwoch in Kalifornien angeklagt. Laut den dabei vorgelegten Unterlagen des FBI war er mit seinem zweijährigen Sohn und der zehn Monate alten Tochter nach Mexiko gereist. Dort checkte er laut ABC News in einem Hotel in Tijuana ein. Am frühen Montagnachmittag verliess er das Hotel mit den beiden Kleinkindern, kehrte jedoch gegen 18.30 Uhr alleine zurück.