Jake Angeli war am Sturm auf das US-Capitol am 6. Januar beteiligt. Bilder von ihm im Schamanen-Kostüm gingen um die Welt.

In einem Interview mit dem US-Sender CBS aus dem Gefängnis äussert sich der Trump-Anhänger erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn. Angeli, der mit bürgerlichem Namen Jacob Chansley heisst, war am 9. Januar festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

«Ich habe sogar einige daran gehindert, Muffins zu stehlen»

Der 33-jährige Mann aus dem US-Bundesstaat Arizona gibt im Interview an, bloss Lieder gesungen zu haben. Dies sei Teil des Schamanismus. Er wollte damit «positive Vibrationen» im US-Parlament verbreiten und «Göttliches» zurück in das Gebäude bringen. Weiter behauptet Angeli, dass er andere vom Stehlen und Vandalismus abgehalten habe. «Ich habe sogar einige daran gehindert, Muffins zu stehlen. Ich liebe mein Land.»

Dass er zusammen mit anderen am 6. Januar in das Capitol eingebrochen sei, bereue er zwar, doch er und seine Mitstreiter hätten die Sicherheitsbeamten fälschlicherweise so verstanden, dass sie die Protestierenden ins Parlament «hineingewunken» hätten. Wie viele, die am 6. Januar das Capitol stürmten, ist auch Angeli Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie.