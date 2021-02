Jacob Chansley im Gefängnis : «QAnon-Schamane» kriegt jetzt Biokost und hat eine Erkenntnis

Ein Richter hat sich erbarmt: Capitol-Stürmer Jacob Chansley kriegt jetzt das Essen, nach dem er im Gefängnis verlangt. Seinem Anwalt zufolge denkt der 33-Jährige darüber nach, im Senat gegen Donald Trump auszusagen.

1 / 3 Sein Klient gehe in der Haft in sich, so Jacob Chansleys Anwalt. Er habe über seine Rolle beim Sturm auf das Capitol nachgedacht und realisiert, «dass der frühere Präsident ihn nicht wirklich geliebt habe.» REUTERS Jetzt wolle sein Mandant seinen «Fehler gegenüber dem Land» wieder gut machen, selbst wenn das hiesse, «im Impeachment-Prozess gegen Trump auszusagen.» REUTERS Chansley trat bereits vor dem Sturm auf das Capitol in Washington D.C. als Unterstützer Donald Trumps und als Anhänger der rechten Verschwörungstheorie «QAnon» in Erscheinung. REUTERS

Jacob Anthony Chansley aus Phoenix, Arizona, war einer in der Meute, die am 6. Januar das Capitol in Washington D.C. stürmte. Der 33-jährige Trump-Anhänger, der als «Schamane» mit Hörner-Kopfschmuck und Speer herausstach, sitzt seither im Gefängnis.

Dort hat der Anhänger der Verschwörungstheorie «QAnon» laut seinem Anwalt gut neun Kilo verloren, weil er die Häftlingskost nicht zu sich nehmen kann. Das verbiete ihm sein schamanischer Glaube, wonach Essen keinerlei chemische Zusätze wie Geschmacksverstärker oder dergleichen haben darf.

Bitte: «Bio-Gemüse und Thunfisch (Wildfang)»

Der Schamanismus sei eine von der Regierung anerkannte Religion, trug Chansleys Anwalt vor Gericht vor, und «einem orthodoxen Juden würde man im Gefängnis auch keinen Schinken vorsetzen». Sein Klient habe seit neun Tagen nichts mehr zu sich genommen und drohe zu verhungern.

In einem Schreiben aus seiner Haft hatte Chansely dargelegt, dass er seit acht Jahren «nur traditionelles, von Gott gemachtes Essen» zu sich nehme. Er könne deshalb im Gefängnis kaum etwas essen, weswegen er «demütig um einige Konserven mit biologischem Gemüse, Suppen und Thunfisch (Wildfang) bitte».

Diese Bitte lehnte die Gefängnisbehörde zunächst ab – nicht, wie sie versicherte, weil man den schamanischen Glauben nicht respektiere, sondern weil «wir keinen Hinweis darauf gefunden haben, dass strikte Bio-Nahrung Teil dieser Religion ist.» Ein Richter gewährte Chansley jetzt das Essen, nach dem er verlangte.

Als Zeuge gegen Trump?

Sein Klient gehe in der Haft in sich, so Chansleys Anwalt gegenüber amerikanischen Medien. Er habe über seine Rolle beim Sturm auf das Capitol nachgedacht und realisiert, «dass der frühere Präsident ihn nicht wirklich geliebt habe.» Er habe sich der Propaganda Donald Trumps geöffnet – aber als dieser ihn und die anderen Capitol-Stürmer zum Abschied nicht begnadigte, habe Chansely realisiert, dass «der Präsident nicht hinter mir stand».

Jetzt wolle sein Mandant seinen «Fehler gegenüber dem Land» wieder gut machen, selbst wenn das hiesse, «im Impeachment-Prozess gegen Trump auszusagen.» Nach wie vor sei Chansley zwar ein Trump-Fan, so der Anwalt, und seine Ansichten würden sich nicht von einem Tag zum anderen verändern. Dennoch könnte er im Senat als Zeuge über die hetzerischen Aufrufe Trumps aussagen. «Wenn die Senatoren es mit dem Impeachment ernst meinen, brauchen sie einen Zeugen, der so wortgewandt ist wie Jacob Anthony Chansley.»

Chansley trat in der Vergangenheit immer wieder als Unterstützer Trumps und als Anhänger der rechten Verschwörungstheorie «QAnon» in Erscheinung. Er fühlt sich zum Schamanen berufen und von «Q» beauftragt, dem angeblichen anonymen Insider in hohen Sicherheitskreisen, auf den die «QAnon»-Verschwörungstheorie zurückgeht.

Was ist «QAnon»? Eine Verschwörungstheorie, die ihren Ursprung in Internetforen hat und auf kryptischen Botschaften eines angeblichen Politik-Insiders beruht. Anhänger glauben etwa, dass der noch amtierende US-Präsident Trump einen geheimen Kampf gegen einen «tiefen Staat» («Deep State») führt und angeblichen systematischen Kindesmissbrauch unter anderem durch Politiker der Demokraten aufzudecken versucht.