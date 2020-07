Letzter Flug

Qantas-Boeing 747 zeichnet ein Känguru in den Himmel

Die Australische Fluggesellschaft hat ihre letzte Boeing 747 in die Wüste geschickt. Auf dem finalen Flug gab es noch ein kleines Highlight.

Qantas hat das Flugzeug und fünf weitere des Typs an General Electric verkauft, so CEO Alan Joyce.

Die letzte Reise des Jumbos ging von Los Angeles in die Mojave-Wüste. Die geflogene Strecke sah am Schluss aus wie ein Känguru.

Auf dem Flughafen in Sydney hat Qantas-Chef Alan Joyce die letzte Boeing 747 seiner Flotte in den Ruhestand verabschiedet. Die letzte Reise des Jumbos werde über Los Angeles in die Mojave-Wüste gehen, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Auf FlightRadar24 haben Spotter die Route in Form eines Kängurus, welches auch das Quanta-Logo darstellt, gesichtet.