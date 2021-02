59,2 Millionen Dollar Gewinn : Qiagen legt wegen Corona-Tests weiter zu

Das Diagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen übertrifft dank einem starken Schlussquartal seine bereits mehrfach angehobenen Ziele weiter. Unter dem Strich verdiente Qiagen 359,2 Millionen Dollar.

QIAGEN via REUTERS

«Während wir uns auf die Lieferung von Covid-19-Lösungen konzentrieren, beobachten wir eine steigende Nachfrage in anderen Bereichen unseres Portfolios“», sagte Qiagen-Chef Thierry Bernard.

Die hohe Nachfrage nach seinen Corona-Tests und entsprechenden Analysegeräten hat dem Diagnostik- und Biotechunternehmen Qiagen im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Wegen eines starken Schlussquartals übertraf die Firma ihre bereits mehrfach angehobenen Ziele noch etwas. Die Erlöse kletterten binnen 12 Monaten um 23 Prozent auf 1,87 Milliarden Dollar, wie das im MDax und an der Nasdaq notierte Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in Venlo mitteilte.