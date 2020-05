Falschparken

QR-Codes sorgen für Bussen-Ärger

Überforderung, technische Probleme, Komplikationen: Die Bussen mit QR-Codes ärgern die Autofahrer. Die Polizei bestätigt den Eingang von Beschwerden.

Stattdessen findet der fehlbare Lenker einen QR-Code vor. Damit kann er sich via Smartphone direkt in den Online-Bussenschalter der Stadtpolizei Zürich einloggen.

In Zürich geht es in der Regel schnell. Einmal die bezahlte Parkzeit überschritten, klebt unter dem Scheibenwischer ein Bussenzettel. Seit Anfang März erlebt der gebüsste Autofahrer hier eine Überraschung. Statt dem gewohnten Einzahlungsschein findet er einen QR-Code im Bussenbescheid. Das System soll das Bezahlen deutlich vereinfachen, heisst es. Stattdessen sorgt es bei Gebüssten wiederholt für Ärger.

Twint-Zahlung nicht möglich

Doch genau das ist der Sinn und Zweck des Bussenportals der Stadtpolizei Zürich. Und so sollte es funktionieren. Mit der Kamera des Smartphones wird der QR-Code eingescannt, wodurch man direkt zum Online-Schalter gelangt. «Kaum auf der Seite erscheint aber schon die erste Fehlermeldung», berichten die betroffenen Autofahrer. «Die Twint-Zahlung funktioniert im Moment nicht», bestätigt Michael Walker, Pressesprecher der Stadtpolizei Zürich. «Das Problem ist uns bekannt und der Kunde wird auch online darauf hingewiesen. Die städtischen IT-Spezialisten sind mit dem Problem vertraut und arbeiten an einer Lösung.»

Vom Unmut der Autofahrer weiss auch die Stadtpolizei Zürich. «Wir haben vereinzelt telefonische Anfragen und Beschwerden, dass entweder nicht in das Bussenportal eingestiegen werden oder nicht bezahlt werden kann», erklärt Walker. «In der Regel kann dann direkt am Telefon mit den Kunden der gewünschte Vorgang noch einmal durchgegangen werden und in den meisten Fällen funktioniert dann auch alles.»

Verbreitung von QR-Bussen nimmt zu

Die Stadtpolizei Zürich ist nicht das erste Korps, das die QR-Bussenzettel einführt. Seit 2017 gilt die Regelung bereits im Kanton Basel-Stadt. Doch auch dort sorgt das System für Unmut. So zitiert die bz Basel einen Autofahrer: «Alles was mit QR-Code unterm Scheibenwischer hängt, wird sofort entsorgt. Ich hab kein Mobiltelefon und werde mir auch wegen einem Bussenzettel keines erwerben.» Neben den Städten Basel und Zürich klemmen auch die Kantonspolizeien Zürich und St. Gallen QR-Bussen unter die Scheibenwischer.

Ist der QR-Scan unnötig?

Was machen fehlbare Autolenker, die über kein Smartphone verfügen? Wie bezahlen Sie ihre Busse? «Personen, welche den Online-Bussenschalter nicht nutzen möchten oder nicht können, werden wie bis anhin 30 Tage nach der Ausstellung der Ordnungsbusse eine Übertretungsanzeige mit Einzahlungsschein und den entsprechenden Hinweisen per Post erhalten», erklärt Walker von der Stadtpolizei Zürich.

Zusammengefasst heisst das: funktioniert das Online-Bezahlen nicht, macht der QR-Scan wenig Sinn. Der Einzahlungsschein findet seinen Weg so oder so in den Briefkasten der Gebüssten. Lohnt sich da der Aufwand für die Stadtpolizei Zürich? «Wir sehen keine Veranlassung, nicht an den Ordnungsbussen mit QR-Code festzuhalten.»