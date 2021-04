Wienacht AR - Quadfahrer wird von Bremsmanöver bei Blitzer überrascht und verunfallt

Domat/Ems GR, 22.04.2021: Bei der Kantonspolizei Graubünden ging am Donnerstagnachmittag um 16.30 Uhr die Meldung ein, dass in einer Produktionshalle ein Feuer ausgebrochen war. Die Betriebsfeuerwehr der Ems-Chemie und die Feuerwehr Domat/Ems – Felsberg rückten an den Brand aus. In der Zwischenzeit hatte sich das Feuer auf ein benachbartes Holzschnitzellager ausgebreitet. Der Brand konnte in der Nacht gelöscht werden.