Emmetten NW - Quadfahrerin (22) wird auf Motorhaube geschleudert

Eine Gruppe von Quadfahrenden war am Samstag in Emmetten unterwegs.

Auf der Dorfstrasse in Emmetten ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen. Eine Gruppe von Quads war dort gegen 10.50 Uhr talwärts unterwegs in Richtung Beckenried. Dabei touchierte ein Quad mit den Rädern den Randstein am rechten Strassenrand. Das Fahrzeug geriet «unvermittelt auf die Gegenfahrbahn», wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte.