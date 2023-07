Las Vegas: Paar hielt Kinder in Käfigen und quälte sie

… und Amanda Stamper, die 33-jährige Stiefmutter, hielt sechs Kinder teilweise in Käfigen gefangen und misshandelte sie offenbar schwer.

Die Kinder wurden offenbar misshandelt, schlecht ernährt und teilweise in Käfigen eingesperrt.

In Las Vegas rettete die Polizei sechs Kinder aus einem Haus.

Die Polizei hat sechs Kinder aus schockierenden Verhältnissen aus einem Haus in Las Vegas befreit. Der leibliche Vater und die Stiefmutter der Kinder hielten die Kinder buchstäblich gefangen . Wie die örtliche Polizei angibt, handelt es sich dabei um den schlimmsten Fall von Kindesmisshandlung, den man je gesehen hat.

Notruf wegen häuslicher Gewalt

Der Vorfall kam ans Licht, als bei der Polizei von Las Vegas am 11. Juni ein Notruf wegen häuslicher Gewalt eingegangen war. Die Beamten fanden zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren in einem Hundezwinger eingesperrt vor, während die anderen vier Kinder offenbar schwere Misshandlungen erlitten hatten.

Die Kinder berichteten den Beamten, ihr Vater habe sie mit Gürteln, Schnüren und einer Bratpfanne geschlagen, schreibt die «Bild». Ein abgemagertes Kind, das in einem Käfig eingesperrt war, erzählte, es habe nicht genügend zu essen bekommen und sogar Essen aus dem Müll verzehren müssen. Gemäss der Polizei hatte eines der Kinder «zwei schwarze Augen, die zugeschwollen waren, zahlreiche Schrammen und blaue Flecken am ganzen Körper».

Mit sechs Kindern in 1-Zimmer-Wohnung

Das Ehepaar, Travis Doss (31) und Amanda Stamper (33), lebte mit den insgesamt sieben Kindern in einem 1-Zimmer-Apartment in Las Vegas. Von den sechs misshandelten Kindern ist Doss der leibliche Vater, ein weiteres Kind des Paares war zum Zeitpunkt der Rettung nicht in der Wohnung.