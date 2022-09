Royal-Memes: Quängel-Louis und Schachbrettwitze – so lacht das Netz über die Royals

In der Zwischenzeit kursieren die ersten Memes in den sozialen Medien, welche die Royals und ihre Kinder auf die Schippe nehmen.

Am Montag wurde Queen Elizabeth II in London beerdigt.

Kaum liegt die Queen in der königlichen Gruft, schon machen witzige Memes in den sozialen Medien die Runde. Das Lieblingssujet: der jüngste Sohn von Thronfolger William (40) und Prinzessin Kate (40) – Prinz Louis. Tatsächlich fehlt der vierjährige Royal an der Beerdigung seiner Urgrossmutter. Als offizieller Grund wird sein Alter genannt. Er sei zu jung, um zu verstehen, was gerade geschehe. Auf Social Media kursieren allerdings andere Theorien – dies in Form von sarkastischen Memes. Darauf werden zum Beispiel Szenen aus der Jubiläumsfeier der Queen benutzt, auf welcher der kleine Royal frech trötzelt und die Anweisungen seiner Mutter ignoriert. Dies vor laufender Kamera.