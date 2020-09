Die Muschel aus dem Schwarzen Meer gibt es seit einigen Jahren in mehreren Schweizer Seen.

Hat sich die Quagga-Muschel, die ursprünglich aus dem Schwarzen Meer stammt, einmal in einem See niedergelassen, wird sie schnell zur Plage. Sie ist kaum mehr auszurotten und richtet grosse Schäden an. Sie verstopft Leitungen und Rohre, kann ins Trinkwassersystem gelangen und stellt das Ökosystem auf den Kopf. Dies stellt besonders für den Fischfang ein grosses Problem dar: Fischer ziehen massenweisse Quagga-Muscheln aus dem See, die sich innert kürzester Zeit an ihre Netze hängen und sich dort vermehren. Nebst dem Fischfang ist die Muschel auch eine Gefährdung für die Trinkwasserversorgung: wie jetzt auch in Biel.