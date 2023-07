Quali zur Conference League: Jetzt zittert der FC Basel bereits um Europa 

Hier rettet Barry mit der Hand auf der Linie und sieht Rot. Video: SRF

Darum gehts Der FC Basel verliert das Hinspiel der zweiten Quali-Runde zur Conference League mit 1:3.

Nach der Niederlage gegen den kasachischen Vertreter Tobol ist der Frust beim FCB gross.

Routinier Michael Lang nahm nach dem Spiel für den Halbfinalist der letzten Saison Stellung.

«Vor zwei Monaten haben wir hier noch den Halbfinal gespielt und nun verlieren wir das Quali-Hinspiel 1:3», fasste Routinier Michael Lang nach dem Spiel gegenüber SRF zusammen, was gerade passiert war. Für den 32-Jährigen sei schwierig, das eben Geschehene in Wort zu fassen. Lang: «Es war vor allem in der zweiten Hälfte ein peinlicher Auftritt von uns, das muss man so sagen.»

In der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League gegen den kasachischen Vertreter von Tobol Kostanay ging aus Sicht des FC Basel so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Nach einer soliden ersten Halbzeit (Lang: «Wir haben alles im Griff gehabt») und einem Tor von Neuzugang Thierno Barry (25.) hatte das Unheil seinen Lauf genommen: Zunächst verschuldete der Torschütze selbst in der 50. Minute einen nicht unumstrittenen Penalty, den Mirko Salvi noch parierte.

Beim zweiten, sieben Minuten später, gab es kaum Diskussionen: Wieder war es Barry, der einen Abschluss der Kasachen im Stile eines Goalie mit der Hand vor dem eigenen Tor klärte und natürlich mit Rot vom Platz flog (57.).

«Das darf uns nicht passieren»

Bitter: Der 20-jährige Franzose war bereits bei seinem Pflichtspieldebüt am Samstag in St. Gallen (1:3) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Dieses Mal verwandelten die Kasachen sicher und legten bald mit einem Volley-Traumtor nach (62.). Eine Gelb-Rote Karte für Riccardo Calafiori (68.) und ein unglückliches Gegentor später (71.) war die Tatsache besiegelt: Am nächsten Donnerstag an der nordkasachischen Grenze zu China – rund 16 Reisestunden entfernt – muss der FCB eine Aufholjagd hinlegen, wenn das Europa-Abenteuer dieser Saison nicht schon zu Ende sein soll.

Und der FC Basel steht mit dem punktlosen Trainer Timo Schultz bereits am «Tiefpunkt», wie es Michael Lang selbst sagte. Der Aussenverteidiger relativierte zwar ein wenig, dass man sich mit dem neuen Team und nach viel verlorener Qualität noch in der Findungsphase befinde. Er stellte aber gleichsam klar: «So etwas darf uns beim besten Willen nicht passieren.»

