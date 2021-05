Rückruf - Qualicann ruft CBD-Öle der Linie «Entire» zurück

Aufgrund einer Überschreitung des THC-Grenzwertes ruft der Hersteller Qualicann alle CBD-Öle der Linie «Entire» per sofort zurück. «Die für Lebensmittel zulässige THC-Konzentration von 0,0001 Prozent ist in den Produkten überschritten. Daher kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden», heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens. Alle CBD-Öle der Reihe «Entire» dürfen daher ab sofort nicht mehr konsumiert oder verkauft werden.