Qualifying GP Japan: Max Verstappen schnappt sich die Pole

Max Verstappen startet beim GP Japan von der Pole-Position. Alfa-Sauber erlebte in der Quali ein Desaster, Logan Sargeant crashte im Williams.

Sargeant crasht im Qualifying zum GP Japan. SRF

Wer startet von der Pole-Position?

Max Verstappen ist wieder zurück – und wie. Nach einem enttäuschenden Wochenende in Singapur lieferte der Niederländer am Samstag im Qualifying zum GP Japan eine Machtdemonstration ab. Verstappen raste zur schnellsten Zeit und startet am Sonntag von der Pole-Position. Hinter ihm werden sich ein wenig überraschend Oscar Piastri und Lando Norris im McLaren hinter dem Niederländer einreihen.

Besonders: Verstappen hatte im Q2 technische Probleme. So funktionierte in seinem Boliden der Bildschirm nicht, der Niederländer sah nur einen schwarzen Bildschirm und konnte damit nicht erkennen, wie schnell er fuhr, sah auch nicht die Drehzahl.

Fahrer-Weltmeister kann Verstappen in Japan nicht werden. Der Niederländer liegt aktuell 151 Punkte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Das genügt nicht, so sind nach Suzuka noch 180 Zähler zu vergeben. Doch Red Bull kann den Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft perfekt machen. Die Chancen stehen ziemlich gut. Red Bull liegt 308 Punkte vor Mercedes und 332 Zähler vor Ferrari. Damit das Verstappen-Team feiern kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Red Bull muss mindestens einen Punkt mehr sammeln als Mercedes und Ferrari darf höchstens 23 Punkte mehr einfahren als Red Bull

REUTERS

So fuhr Alfa-Sauber im Qualifying

Im dritten Training lagen die beiden Hinwiler Autos auf den Positionen 10 (Guanyu Zhou) und 11 (Valtteri Bottas). Die Fans von Alfa-Sauber hofften also vor dem Qualifying auf ein gutes Ergebnis. Doch sie wurden enttäuscht und sahen ein Desaster. Beide Fahrer schieden nach enttäuschenden Leistungen bereits im Q1 aus. Bottas startet von Platz 16, sein Teamkollege von 19.

Was muss man sonst noch wissen zur Quali?

Nun, nach einem Unfall des US-Amerikaners Logan Sargeant war die erste K.o.-Runde neun Minuten vor dem Ende unterbrochen worden. Der 22 Jahre alte Neuling, dessen Formel-1-Zukunft ungewiss ist, verlor eingangs der Start-Ziel-Gerade die Kontrolle über seinen Williams, geriet mit durchdrehenden Rädern auf das Gras und krachte in die Streckenbegrenzung.

Sargeant demolierte dabei die linke Flanke seines Wagens. Er konnte aber selbstständig wieder aussteigen und lief über den Asphalt zurück in die Boxengasse. Der Williams wurde währenddessen mit einem Kran geborgen.