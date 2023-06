Qualifying GP Österreich: Max Verstappen sichert sich die Pole

Bottas bricht das Heck aus In Spielberg dreht sich der Alfa-Sauber und bleibt stehen. Er bringt den Motor aber wieder an und fährt an die Box. (Video: SRF)

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht mit besten Aussichten auf einen Sieg in den Grossen Preis von Österreich. Beim Heimspiel seines Red-Bull-Rennstalls sicherte sich der Niederländer am Freitag in der Qualifikation den ersten Startplatz.

Hinter dem 25-Jährigen reihten sich in Spielberg die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz auf den Rängen zwei und drei ein. Die Alfa-Sauber starten von den Positionen 14 (Valtteri Bottas) und 17 (Guanyu Zhou).

Der Finne musste kurz nach Beginn von Q1 einen Schreckmoment durchmachen. Ihm brach das Heck aus und er kam zum Stillstand. Dann konnte er vorerst den Motor nicht wieder in Gang setzen. Wäre das nicht gelungen, wäre das Qualifying bereits beendet gewesen. Doch der 33-Jährige schaffte es noch in die Box.

«Das ist ein Witz»

Zu reden gab im Qualifying vor allem der Umstand, dass massenhaft Bestzeiten gestrichen wurden. Das, weil vor allem in der Kurve 10 viele Fahrer mit allen vier Reifen von der Strecke fuhren, was nicht erlaubt ist. «Das ist ein Witz mit den Track Limits. Das ist verdammt nochmal lächerlich», wetterte Verstappen in den Funk. Sein Red-Bull-Kollege Sergio Pérez scheiterte deswegen in Q2 und meinte: «Was zum Teufel!»

Alle drei schnellen Runden wurden dem 33-Jährigen im zweiten Qualifying-Abschnitt gestrichen, weil er nicht innerhalb der Streckenmarkierungen geblieben war. Das bedeutete am Ende nur den enttäuschenden 15. Rang für den zweiten Red Bull, der der Konkurrenz normalerweise weit überlegen ist.

Um WM-Punkte geht es auf dem Red-Bull-Ring bereits am Samstag im Sprint. Im Mini-Rennen über 100 Kilometer erhält der Sieger acht Zähler. Für die Startaufstellung gibt es zuvor noch ein eigenes Qualifying. (hua/dpa)