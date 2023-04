Formel 1: Liveticker Qualifying GP in Baku

Die Formel 1 hat am Dienstag eine Reform der Wochenenden mit einem Sprintrennen beschlossen. Bereits in Baku findet erstmals schon am Freitagnachmittag die Qualifikation für das Hauptrennen am Sonntag (13 Uhr) statt. Der Samstag gehört ganz dem Sprint über 100 Kilometer. Vor dem Kurz-Rennen gibt es ein neues zweites Qualifying, dafür wird das Training am Samstagvormittag gestrichen. Den Fahrern bleibt somit insgesamt nur noch eine Übungseinheit am Freitagvormittag. Sechs Sprint-Wochenenden (Baku, Spielberg, Spa, Katar, Austin und São Paulo) gibt es in diesem Jahr. Der Sieger erhält acht WM-Punkte, der Achtplatzierte noch einen. In Baku wird erstmals auf einem Stadtkurs gesprintet.