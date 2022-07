Mittelmeer: Quallen-Plage ruiniert Ferien – Reiseveranstalter beobachten Lage

Quallen ruinieren Badegästen an Europas Küsten derzeit die Ferien. Mit Quallen-Invasionen müssen Badegäste in Zukunft wohl häufiger rechnen.

Quallen ruinieren zahlreichen Badegästen an den Stränden in Korsika und der Côte d’Azur derzeit die Ferien. Video: 20min/Melchior Kall

Darum gehts

An den Stränden in Korsika und der Côte d’Azur kommt es seit Beginn des Sommers zu Quallenblüten. Auch die Adriaküste wird dieses Jahr regelrecht «überschwemmt», wie internationale Medien berichten. Die Folge: Für Feriengäste ist es teils unmöglich, ins Wasser zu gehen. Mit Quallen-Invasionen müssen Badegäste in Zukunft wohl häufiger rechnen. Denn laut Sigrid Lüber, Präsidentin bei Oceancare, kann seit einigen Jahren im Juli und August im Mittelmeer ein erhöhtes Quallen-Aufkommen beobachtet werden.

«Das hat auf jeden Fall mit der Klimaerwärmung und den wärmeren Wassertemperaturen zu tun, aber auch damit, dass es – neben den Meeresschildkröten, die sich von Quallen ernähren - allgemein weniger Raubfeinde gibt, die Quallen fressen», erklärt Lüber. In der Adria könne es dieses Jahr aufgrund des niedrigen Wasserstandes der Flüsse möglicherweise noch mehr Quallen geben als in Vorjahren.

«Natürlich ist es einschränkend, wenn man am Meer in den Ferien ist und nicht ins Wasser möchte oder kann, weil es ungewöhnlich viele Quallen darin hat», sagt Lüber. Die meisten Quallen seien für den Menschen aber harmlos. Es gebe jedoch auch Quallen mit giftigen Nesselzellen an ihren Tentakeln, die vor allem bei Schwimmern unangenehme Hautverletzungen verursachen.

«Beobachten die Lage aufmerksam»

«Kein Meer der Welt erhitzt sich so stark wie das Mittelmeer», warnt auch WWF Deutschland in einem 2021 veröffentlichten Bericht. Die Folge sei unter anderem die Zunahme der Quallen-Plage. Denn die steigenden Wassertemperaturen ermöglichen die Fortpflanzung bis in die Wintermonate und die Verbreitung tropischer Quallenarten. Dass sich die Meerestemperatur derzeit im höheren Bereich befindet, bestätigt Denise Praloran von Meteo Schweiz. Um Italien herum liege diese aktuell zwischen 24 und 26 Grad. Generell beträgt sie im Juli zwischen 20 und 24 Grad.

Bei den Schweizer Reiseanbietern beobachtet man die Lage sehr aufmerksam. Laut einem Kuoni-Sprecher liegen derzeit noch keine Rückmeldungen von Gästen oder lokalen Agenturen vor, die darauf hinweisen, dass das Badeerlebnis an den von Kuoni und ihren Schwestermarken angebotenen Destinationen aufgrund von Quallen erheblich beeinträchtigt sei. Sollte sich die Situation verschlechtern, will man Massnahmen ergreifen.

Quallen im Bodensee