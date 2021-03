Was liegt in 50 Jahren auf unseren Tellern? Dieser Frage ging die 32-jährige Bernerin Andrea Staudacher im Verlauf der letzten acht Jahre auf den Grund.

Sind Quallensalate und Laborfleisch bald Normalität?

Um alles, was ernährungstechnisch auf uns zukommt! So wie wir heute essen, werden wir nicht mehr lange durchziehen können. Die Ressourcen sind zu knapp und das Bevölkerungswachstum zu rasant. Es braucht also zukunftsorientierte Alternativen – wie etwa Algen, Quallen und Laborfleisch. Die Grundsatzfrage lautet: Was wird in 50 Jahren auf unseren Tellern liegen?

Vom Besuch im Schlachthaus bis zur eigenen Insektenzucht habe ich alles ausprobiert. Meine Familie und ich haben auch selber Hühner aufgezogen, und sie dann in der Waschküche geschlachtet. Auch Insekten, Quallen und Algen habe ich häufig gekocht, sowie Laborfleisch und Flüssignahrung zu mir genommen.

Jede Methode hat ihren Reiz, weil sie aufzeigt, wie wir uns in Zukunft ernähren könnten. Quallen sind beispielsweise sehr gesund und proteinreich. Aufgrund des Klimawandels werden sie zur Plage. Sie zu konsumieren ist also ökologisch sinnvoll – und lecker, wenn man sie richtig würzt. Auch Algen haben ein riesiges Potential, und da sie pflanzlich sind, ekeln sich die Menschen weniger davor. Begonnen haben meine Experimente vor acht Jahren jedoch mit Insekten, die man ja heute sogar im Coop und Migros kaufen kann.

Viele Leute haben sich getrocknete Insekten aus dem Laden gekauft, mochten sie nicht und haben es dann wieder sein lassen. Das ist schade, denn es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man Insekten lecker anrichten kann. Die Tierchen müssen einfach frisch sein! Ich hatte deshalb eine Insektenzucht im Keller. Das ist ja mittlerweile legal.

Klar, sonst würde ich sie nicht essen. Nebst der Moral spielt auch der Genuss eine wichtige Rolle. Insekten und Quallen sind durchaus geniessbar und landen bei uns regelmässig auf dem Teller. Natürlich stand auch mir am Anfang der Ekel im Weg, doch mit etwas Überzeugung und Durchhaltevermögen gewöhnt man sich an alles. Nur eine offene Haltung lässt einem über den Tellerrand blicken.

In entwickelten Ländern wird schon bald nicht mehr so Fleisch gegessen, wie wir es uns gewohnt sind. Weniger Fleisch zu essen ist bereits heute ein Trend. Es gibt viele Flexitarier. Früher oder später werden wir zu einem solchen Verhalten gezwungen sein. Womöglich werden wir auch die Massentierhaltung abschaffen und vermehrt wieder eigene Tiere besitzen. Man kann sich sein tierisches Protein schliesslich auch zuhause im Garten herstellen.

Die Lücke lässt sich mit Alternativen schliessen – etwa mit Laborfleisch. Viele Leute sträuben sich dagegen, doch es bringt viele Vorteile mit sich: Die Nährstoffe bleiben erhalten und es müssen keine Tiere sterben. In fünfzig Jahren werden wir womöglich sowieso alle eine eigene Zellmaschine in der Küche haben und uns je nach Wohlbefinden eine gewünschte Fleischsorte drucken.

Ja. Wenn Leute bei mir zu Besuch kommen und ich ihnen Quallensalat auftische, reagieren sie oft angewidert. Doch die meisten Gäste sind dann positiv überrascht! Sobald der Ekel wegfällt und man sich nur noch auf den Geschmack konzentriert, sind die Gerichte nämlich sehr lecker. Mein Buch beinhaltet deshalb viele Rezepte und Inspirationen.

In der Schweiz, und generell in Industriestaaten, werden wir uns vermutlich in diese Richtung bewegen, ja. Unser Speiseplan verändert sich ohnehin laufend. Was heute noch unrealistisch und ekelhaft klingt, kann schon morgen normal sein – oder spätestens, wenn uns keine andere Wahl mehr bleibt.