Fall Boppelsen - «Qualvoll erstickt» – Thomas K. wehrt sich gegen Strafe in Mordprozess

Wenige Wochen zuvor hatte Thomas K. auf die gleiche Weise einen 25-jährigen Serben aus der Region Bern getötet. Mit dem Serben war das Ehepaar K. in Drogengeschäfte verwickelt. Er soll ihnen Geld geschuldet haben. Um diese Schuld einzutreiben, spielte der Solothurner Garagist den Lockvogel. Nach der Tat begrub Thomas K. das Opfer mit einem Bagger im Garten der Familie K. in Utzigen BE.