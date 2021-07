Leistungssteigerung bei Quantencomputer – Google-Forscher finden Fehler

Quantencomputer gelten als Revolution : Sie haben das Potenzial die Wissenschaft, Wirtschaft und so manch andere Branche auf den Kopf zu stellen. Denn die Rechenpower dieser Maschinen übersteigt das, was heute üblich ist, um ein Vielfaches .

Noch sind die Quantencomputer aber fehleranfällig, was Anwendungen im Alltag schwierig macht. So sorgen bei dem Sycamore-Quantencomputer von Google elektrische Felder oder die schwankenden Temperaturen für falsche Ergebnisse. Da Quantencomputer grundsätzlich anders funktionieren als reguläre Computer, nützen die herkömmlichen Lösungsansätze hier nichts.

0 und 1 – und alles dazwischen

«Ein grosser Schritt»

Diese Qubits sind bei Sycamore in einem zweidimensionalen Gitter angeordnet und miteinander verkoppelt. Nun ist es den Forschenden gelungen, die physikalischen Qubits zu einer logischen Einheit zusammenzufassen. So kann ein Teil der Qubits zur Fehlerkorrektur eingesetzt werden. So gelang es, die Fehlerquote des Systems um das 100-Fache zu reduzieren, heisst es in dem Fachartikel.