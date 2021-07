«Kaum zu kontrollieren» - Quarantäne für Geimpfte? Politiker zerzausen Taskforce-Idee

Besorgniserregende Varianten

Die Weltgesundheitsorganisation WHO beobachtet die Entwicklung des Sars-CoV-2-Virus seit Januar 2020. Ende 2020 habe das Auftreten von Varianten, die ein erhöhtes Risiko für die globale Gesundheit darstellten, die WHO veranlasst, in sogenannte «Variants of Interest» und «Variants of Concern» zu unterscheiden. So sollen Prioritäten für die globale Überwachung und Forschung gesetzt werden. Als VOI gelten derzeit die Eta-, Iota-, Kappa- und Lambda-Variante. Zu den VOC zählen Alpha, Beta, Gamma und Delta.