Baden und Unterentfelden : Sechs Schüler positiv getestet – zwei Aargauer Klassen in Quarantäne

Im Kanton Aargau sind an zwei Schulen mehrere Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun müssen zwei Klassen in Quarantäne.

Die Aargauer Kantonsbehörden haben je eine Klasse an der Bezirksschule Baden und an der Primarschule Unterentfelden wegen insgesamt sechs Coronavirus-Fällen in die Quarantäne geschickt. Damit sind an der Aargauer Volksschule erstmals ganze Klassen von der Quarantäne betroffen.