Quarantäne-Geparde schauten Afrika-Filme gegen Langeweile

Geparde sind vom Aussterben bedroht

Geparde gehören laut Mitteilung des Laboratorium der Urkantone zu den CITES-Tierarten (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), welche vom Aussterben bedroht sind. Dabei handle es sich um das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten

freilebender Tiere und Pflanzen. «Weil in diesem konkreten Fall die beiden Geparde keine

Wildfänge sind, sondern die Tiere aus einer Zuchtfarm in Südafrika stammen, war eine Einfuhr

überhaupt erst möglich», heisst es in der Mitteilung weiter.