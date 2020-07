Quarantäne-Ignorant fürchtet sich vor 10'000-Franken-Busse

Mehrere Fälle innert Kürze

Kapitel ist temporär geschlossen

Nachdem vergangene Woche zum ersten Mal bemerkt wurde, dass am 18. Juli ein mit Covid-19 infizierter Besucher im Lokal unterwegs gewesen war, wurden sämtliche an diesem Abend anwesenden Partygäste in die zehntägige Quarantäne geschickt. Wenige Tage später fiel bei zwei weiteren Kapitel-Besucher der Corona-Test positiv aus. Diese beiden Infizierten waren am Donnerstag, dem 23. Juli im Lokal unterwegs. Als dies bekannt wurde, griff das Kantonsarztamt des Kantons Bern durch und liess den Club temporär schliessen. Dies, um eine allfällige Ansteckungskette schnellstmöglich zu unterbrechen.