Ägypten und Mexiko als Risikogebiete - Quarantäne-Liste vermiest Reiselustigen die Frühlingsferien

Die Frühlingsferien sind bereits im Gange und zahlreiche Schweizer freuten sich, einmal abzuschalten und in den Ferien ins Ausland zu fliegen. Beliebte Destinationen, welche Schweizer gerne in dieser Saison bereisen, befinden sich im Mittelmeerraum, wie Spanien, der Orient mit Ägypten, Dubai oder Oman. Auch die Langstreckendestinationen Costa Rica, die Dominikanische Republik oder Mexiko sind beliebt. Letztere, vor allem auch aufgrund der lockeren Einreisebestimmungen, während Corona-Zeiten.

Ab dem 3. Mai stehen aber genau zwei dieser Destinationen, die bei Schweizern aktuell so beliebt sind, Ägypten und Mexiko, auf der Risikoliste des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Bei den 20-Minuten-Lesern kommt das nicht gut an: «Ich wäre am 12. Mai nach Ägypten geflogen. Wir haben erst kürzlich gebucht und nun müssen wir dies wieder stornieren. Sehr schade», so News-Scout Filomena.