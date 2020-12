Hallo und herzlich Willkommen zu einem ganzen Wochenende an Riesenslaloms in Santa Caterina.

Marco Odermatt, Loïc Meillard, Justin Murisier. Alle drei konnten den letzten Weltcup-Event in Lech nur aus dem Bett verfolgen, nachdem ihre Corona-Tests positiv ausgefallen waren. Odermatt und Meillard überstanden die Infektion unbeschadet, Murisier hatte mit einigen Symptomen und einem schweren Atem zu kämpfen. Auch er scheint mittlerweile allerdings wieder fit zu sein, in den Trainings liegen die drei Schweizer Top-Fahrer eng bei einander.

Die Rückkehr des Trios und ein Gino Caviezel in Topform lässt die Hoffnung aus Schweizer Sicht vor dem heutigen Event in die Höhe schnellen. Schon beim ersten Riesenslalom der Saison in Sölden, gab es ja ein fantastischen Team-Ergebnis, mit allen genannten vier Fahrern in den Top-11.