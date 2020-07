Quarantänepflicht für neue Risikoländer gilt rückwirkend

Keine Lust auf Ferien mehr 22.07.2020, 16:24

Das man keine EO erhält, wenn man bewusst in ein Land reist, das auf der Risikoliste ist, ist ja noch nachvollziehbar. Aber dass man nun auch bestraft wird, wenn man sich seriös verhält und in ein Land gegangen ist, dass gemäss BAG in Ordnung war, kann ich überhaupt nicht verstehen. Dann kann man auch gleich kommunizieren, dass das Ausland tabu ist. Die restlichen Ferien in diesem Jahr werde ich wohl streichen und nächstes oder übernächstes Jahr dann in der Ferne verbringen. So lässt sich selbst kurzfristig mit Last minute nichts mehr buchen...