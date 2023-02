Basel: Gundeli rätselt über mysteriöse «Bettelkreise»

1 / 8 Im Gundeldinger Quartier in Basel sind vor diversen Läden und Supermärkten weisse Kreise aufgetaucht. Bettelnde haben sich innerhalb der Markierungen platziert. 20min/Jonas Gut Vor dem Coop SüdPark, der Migros Gundelitor, Coop Gundeli und beim Coop Pronto bei der Heiliggeistkirche gibt es seit kurzem weisse Kreise auf dem Boden. 20min/Jonas Gut Wer die Kreise auf den Boden vor den Supermärkten gemalt hat, ist noch unklar. Auch die Polizei weiss bis jetzt noch nicht, wer der Sprayer oder Sprayerin ist. 20min/Jonas Gut

Darum gehts

Über Nacht sind im Basler Gundeldinger Quartier vor diversen Läden und Supermärkten weisse Kreise aufgetaucht. Die Markierungen wurden mit Kreidespray, der üblicherweise etwa bei Baustellen benutzt wird, auf den Boden vor Migros und Coop Filialen im Quartier gezeichnet. Bettelnde haben sich innerhalb der Markierungen platziert. Wer die Kreise gemalt hat, ist jedoch zurzeit noch nicht bekannt.

In der Facebookgruppe des Quartiers wird gewerweisst, wer der unbekannte Sprayer oder Sprayerin ist. Auch über die genaue Funktion wird spekuliert. Ein User ist überzeugt, die Lösung gefunden zu haben: «Das sind Sitzzonen für die Bettler, mindestens fünf Meter vom Eingang entfernt. So wie es die Kantonspolizei Basel-Stadt vorschreibt.» Auf Anfrage äusserte sich Polizeisprecher Rooven Brucker zu den Kreisen im Gundeli, auch er habe die Zeichnungen schon gesehen: «Die Markierungen sind aber keine offizielle Massnahme der Polizei.» Auch das befragte Personal der Supermärkte wusste nicht, wer die Kreise vor ihre Läden gesprayt hat.

Bodenmarkierungen – ein Schweizer Allzweckmittel

Ob die Kreidekreise im Gundeli nun von besorgten Anwohnenden oder doch von den bettelnden Personen selbst gezeichnet worden sind, ist noch unklar. Jedoch scheinen Bodenmarkierungen in den letzten Jahren in der Schweiz eine beliebte Lösung für allerlei Probleme zu sein. 2019 wurden am Hauptbahnhof in Bern Bereiche auf dem Boden ausgesteckt, die spezifisch für das anmeldefreie Promotionen gedacht sind. In den Rechtecken, die es mittlerweile auch an anderen Bahnhöfen gibt, dürfen laut den SBB-Nutzungsbestimmungen maximal zwei Personen während maximal 20 Minuten Werbung machen.

In Basel löste man mit der Markierung sogenannter Toleranzzonen einen jahrelangen Konflikt. Auch hier handelt es sich um eine Eingrenzung der Werbeflächen im öffentlichen Raum, jedoch wird in der Ochsengasse, wo sich die Markierungen befinden, nicht mit Energydrinks und Schoggiriegel geworben, sondern mit dem eigenen Körper. In den grün-gestrichelten Zonen ist die Strassenprostitution seit Sommer 2016 explizit erlaubt.

SP-Grossrat Pascal Pfister brachte die Idee der Bodenmarkierungen ins Spiel, als in Basel vorletzten Frühling hitzig über die vielen Bettelnden aus Osteuropa diskutiert wurde. Das Ergebnis der Basler Bettler-Krise war eine äusserst restriktive Bettelverordnung, die im September 2021 in Kraft getreten ist. Seither müssen Bettelnde Mindestabstände zu Ladengeschäften und Haltestellen einhalten.

Die «Bettelkreise» bleiben bis jetzt jedoch noch ein Gundeldinger-Ding. Wie ein Facebook-User schreibt: «Mir sind die auch aufgefallen. Habe in einem Post nachgefragt, ob es in den anderen Quartieren auch so Markierungen gibt. So wie es aussieht, ist es nur hier im Gundeli so.» Nicht alle Bettelnden scheinen sich in die Kreise stellen zu wollen, wie ein Augenschein am Montag ergab. Einige setzten sich demonstrativ einige Meter daneben.