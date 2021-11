Basel – Quartierläden vertickten verbotene Lachgasballons

Seit dem tödlichen Autounfall in Arisdorf am 13. November wird in der Region Basel über Lachgas geredet. Ballons mit dem berauschenden Gas haben mutmasslich den fatalen Unfall verursacht, der Lenker (18) wurde durch die Inhalation vermutlich ohnmächtig und verlor so die Kontrolle über seinen AMG. Ein 18-jähriger Beifahrer starb, die anderen vier Insassen überlebten. Das Lachgas hatten sie zuvor in einer einschlägig bekannten Basler Bar erworben.