Beerdigung von Prinz Philip : Queen ändert Dresscode für Prinz Harry

König Elizabeth II. hat ihrem Enkel Prinz Harry an der Beerdigung von Prinz Philip eine Demütigung erspart.

Der Enkel mit seinem geliebten Grossvater: Prinz Philip und Prinz Harry 2014 bei der traditionellen «Trooping of the Colour»-Zeremonie zu Ehren von Queen Elizabeths Geburtstag.

Die Trauerfeier für den letzte Woche verstorbenen Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, findet am Samstag im engsten Kreis der königlichen Familie auf Schloss Windsor statt. Auch dabei ist der abtrünnige Prinz Harry, der am Wochenende am Londoner Flughafen Heathrow angekommen ist und sich zur Zeit in Quarantäne befindet. Es ist das erste Mal, dass der Enkel von Queen Elizabeth II. nach London zurückgekehrt ist, seit er mit seiner Ehefrau Meghan der Krone im vergangenen Jahr den Rücken zukehrte.