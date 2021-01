1 / 9 Das Sussex-Paar legte auf einem Friedhof Blumen nieder. Lee Morgan/The Duke and Duchess of Sussex Harry bat seine Familie, einen Kranz in seinem Namen am Kriegsdenkmal in London anzubringen – die Anfrage wurde abgelehnt. Lee Morgan/The Duke and Duchess of Sussex Die Queen brauchte laut britischen Medien nur wenige Sekunden für diesen Entscheid. Reuters

Darum gehts Am 11. November beging die britische Königsfamilie ihren traditionellen Remembrance Day in London.

Prinz Harry bat, in seinem Namen einen Kranz niederzulegen. Seine Anfrage wurde jedoch abgelehnt.

Laut britischen Medien braucht die Queen keine zwei Sekunden für den Entschluss.

Harry hielt mit Herzogin Meghan ihren eigenen Gedenktag ab.

Der «Remembrance Sunday» vom 11. November ist ein Gedenktag im Vereinigten Königreich. Dieser erinnert an den Beitrag der britischen und aus dem Commonwealth stammenden Soldaten und Zivilisten, die in den beiden Weltkriegen und späteren Konflikten dienten.

Prinz Harry, der mehrere Jahre in der Armee diente, bat das Königshaus, in seinem Namen ebenfalls einen Kranz abzulegen. Dies wurde abgelehnt. Wie «Daily Mail» nun wissen will, soll die Queen diesen Entscheid höchstpersönlich getroffen haben. «Sie habe keine zwei Sekunden überlegt!», sagt ein Insider zur Zeitung.

Der Grund für den Entscheid: «Die Königin ist sehr fest davon überzeugt, dass man nicht auswählen kann, was man in Bezug auf das Königshaus tut. Entweder bist du drin oder du bist draussen!», so der Insider.

Anschliessend organisierten Harry und Meghan ihren eigenen «Remembrance Day» in Los Angeles, ihrer neuen Wahlheimat. Der Duke und Duchess of Sussex legten auf einem Friedhof in Los Angeles in Gedenken an die Kriegsgefallenen Blumen hin. Für ihren Auftritt mit Fotokameras wurden die beiden anschliessend stark kritisiert.