Queen Elizabeth bricht dieses Jahr gleich drei Weihnachtstradition

Die Weihnachtsansprache

Ihre traditionelle Weihnachtsrede an das Volk nimmt Queen Elizabeth eigentlich seit Jahren im Buckingham-Palast auf. Seit dem Beginn der Pandemie lebt sie aber hauptsächlich auf Schloss Windsor, weshalb die Rede, die jährlich am 25. Dezember ausgestrahlt wird, aus diesem Grund auf ihrem Anwesen in Berkshire aufgezeichnet wird. In ihrer Botschaft wird sie sicher liebevolle Worte über ihren im April verstorbenen Ehemann Prinz Philip verlieren.

Der Weihnachtslunch

In Sandringham feiern die Mitglieder der britischen Königsfamilie jährlich Heiligabend. Vor ihrer Abreise lädt die Königin ihre Liebsten noch zum Lunch in den Buckingham-Palast ein – zumindest war dies so üblich. Um die Reisezeit der Queen gering zu halten und sie vor der anhaltenden Pandemie zu schützen, empfängt die Monarchin ihre Familie gemäss der britischen Zeitung in diesem Jahr entweder auf Schloss Windsor oder gleich direkt in Sandringham.