«Queen Cleopatra»-Regisseurin reagiert auf «Blackwashing»-Skandal

Jetzt äussert sich eine der Regisseurinnen zum «Blackwashing»-Skandal und nimmt die Produktion in Schutz.

In der kommenden Netflix-Dokuserie «Queen Cleopatra» wird die berühmte ägyptische Pharaonin von der schwarzen Schauspielerin Adele James (27) dargestellt. Dieser Umstand löste zuletzt in Ägypten Kritik aus. Ein Fall von sogenanntem «Blackwashing» soll vorliegen, also die bewusste Besetzung einer Rolle mit einer schwarzen Schauspielerin, die eigentlich von einer weissen Darstellerin verkörpert werden müsste. Zu dieser Kontroverse hat sich jetzt mit Tina Gharavi (50) auch eine der Regisseurinnen der Netflix-Serie geäussert.