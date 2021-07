Queen schickt persönliche Nachricht an die englische Nationalmannschaft

Darin lobt die 95-Jährige den «Teamgeist und das Engagement» und erinnert an den WM-Sieg der «Three Lions» 1966 in England.

«Vor fünfundfünfzig Jahren hatte ich das Glück, Bobby Moore die WM-Trophäe zu überreichen und sah, was es für die Spieler, das Management und das Team der Helfer bedeutet, das Finale eines grossen internationalen Fussballturniers zu erreichen und zu gewinnen», heisst es in einem neuen Statement, welches der Buckingham-Palast am Samstag auf Instagram veröffentlichte. Es ist der erste Abschnitt einer persönlichen Nachricht von Queen Elizabeth an Englands Trainer Gareth Southgate (50) und seine Nationalmannschaft.