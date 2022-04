Queen Elizabeth ehrt Prinz Philip auf ihrem neuen Foto zum 96. Geburtstag

Denn bereits an der Trauerfeier am 29. März 2022 trug die Königin sowie viele andere Gäste dunkelgrün.

Queen Elizabeth ist für ihren heutigen 96. Geburtstag still und heimlich mit einem Helikopter nach Sandringham gereist, um ihren Ehrentag in aller Ruhe geniessen zu können. Das berichtete die BBC . Der Landsitz diente der britischen Monarchin und ihrem verstorbenen Ehemann Prinz Philip immer wieder als Rückzugsort vom Trubel der Staatsangelegenheiten. Der Umgang der Queen mit Geburtstagen verkörpere sehr die Haltung der Monarchin, sagte Emily Nash, Royal-Expertin des «Hello!»-Magazins. «Sie mag keinen Wirbel.»

Eine Hommage an Prinz Philipp

Laut Royal-Experten handle es sich bei dem grünen Mantel, den Queen Elizabeth trägt, um eine Hommage an ihren verstorbenen Ehemann. Denn bereits an der Trauerfeier zu Ehren von Prinz Philip in der Westminster Abbey am 29. März 2022 trug die Königin sowie viele andere Gäste dunkelgrün.